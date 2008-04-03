بیش از 5/5 میلیون مسافر در ایام نوروز به مازندران سفر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شیدفر، پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد تسهیلات نوروزی مازندران در ساری افزود: تعداد گردشگران مازندرانی نسبت به نوروز سال قبل 46 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: 37 درصد گردشگران معادل سه میلیون و 76 هزار و 879 نفر به قصد دریا و سواحل از مازندران دیدن کردند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه 465 هزار و 712 نفر از مسافران نوروزی مازندران در پارکهای جنگلی استان اقامت داشتند، یادآور شد: 28 درصد گردشگران در کلاردشت، 20 درصد در جواهرده رامسر و 23 درصد از خانه نیما یوشیج در بلده نور دیدن در آنجا اقامت کردند.

شیدفر با بیان اینکه تعداد مسافران نوروزی بازدید کننده از خانه جهانگردی مازندران از رشد 66 برابری بازدید نسبت به مدت مشابه سال قبل آن حکایت دارد، بیان داشت: حدود 30 هزار نفر از مسافران و گردشگران نوروزی استان از باغ تاریخی رامسر، گوهرتپه بهشهر، چشمه عمارت و گنجینه بابل، کاخ چایخوران، موزه شهدای آمل و مجموعه تاریخی فرح آباد ساری بازدید و دیدن کردند.

به گفته این مسئول گردشگری، حدود 31 هزار گردشگر نوروزی مازندران نیز از مواهب طبیعی آبگرم لاریجان و رامسر استفاده کردند.

شیدفر با تقدیر از عملکرد مطلوب خبرگزاریها و رسانه استانی در انعکاس به موقع اخبار ستاد تسهیلات سفر، شرایط مناسب آب و هوا، وضعیت مساعد جاده های استان، تقارن نوروز با جشنهای میلاد پیامبر اعظم(ص)، وضعیت عالی امنیتی، آمادگی کلیه دستگاه های استان برای پذیرایی از گردشگران، کنترل و نظارت دقیق تاسیسات از حیث کیفیت، نرخ خدمات و نحوه ارائه سرویس و اطلاع رسانی مطبوعات و رسانه ها را از دلایل افزایش 46 درصدی ورودی مسافران نوروزی به مازندران ذکر کرد.