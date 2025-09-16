خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان ایلام با ۶۰۰ هزار نفر جمعیت فاقد سالن سینما است؛ یک وضعیت فرهنگی عجیب و تأسف‌بار که حتی حجت الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرد متأسفانه استان ایلام ۱۲ سال است که سینما ندارد. امیدوارم اصحاب فرهنگ و هنر پیگیری کنند تا حداقل در مرکز استان سینما تأسیس شود.

۱۲ سال بدون سینما، یعنی یک نسل کامل از جوانان ایلام فرصت تجربه فرهنگ سینمایی را از دست داده‌اند. نبود سینما، صرفاً یک محرومیت هنری نیست؛ بلکه کاهش فرصت‌های فرهنگی باعث رشد سرگرمی‌های سطحی و تجاری شده است.

مشکل اصلی نبود یک نهاد مسئول واحد برای پیشبرد پروژه‌های سینمایی در ایلام است، تقسیم مسئولیت بین ارشاد، شهرداری، راه و شهرسازی و بخش خصوصی عملاً فرایند را فلج کرده است. خطر بزرگی که حتی اگر پروژه‌ها به پایان برسند، نبود برنامه برای جذب مردم و اکران مستمر فیلم‌ها ممکن است نتیجه را بی‌اثر کند.

این محرومیت، تنها یک کمبود عمرانی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از نادیده‌گرفتن نیازهای فرهنگی مردم است. چندین پروژه سینمایی در شهر ایلام در حال ساخت است که به رغم وعده‌های فراوان هنوز کار آنها به اتمام نرسیده است. سینما امید در بلوار ابوالفضل با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی، که تکمیل آن به تأمین اعتبار از سوی راه و شهرسازی وابسته است.

برج هنر واقع در خیابان ربابه کمالی در پارک ملت، که میزان پیشرفت آن بیش از ۶۰ درصد است. سینما قدس در خیابان سعدی جنوبی، جایگزین سینمای قدیم شهر، با ۸۵ درصد پیشرفت و ظرفیت حدود ۹۰۰ متر سالن سینما به عنوان بخشی از یک مجتمع ۸ طبقه خصوصی که مهرماه سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود.

وزارت ارشاد آماده تجهیز سالن‌های در دست ساخت است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما در ارشاد اسلامی متولی ساخت فیزیکی سینما نیستیم؛ وظیفه ما صدور مجوز و تأمین تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. پرده، صندلی و دستگاه‌های پخش فیلم برای سینما امید تهیه شده، اما تکمیل ساختمان بر عهده راه و شهرسازی و شهرداری است.

علی هلشی بیان کرد: سینما امید پیشرفت ۷۵ درصدی دارد و هر زمان اعتبار از سوی راه و شهرسازی تأمین شود، ما در کمتر از دو ماه می‌توانیم آن را تجهیز و آماده افتتاح کنیم. سینما قدس توسط بخش خصوصی و برج هنر نیز توسط حوزه هنری در حل ساخت هستند.

وی تصریح کرد: برای جبران خلاء نبود سینما در شهر ایلام، سالن آمفی‌تئاتر مجتمع فرهنگی هنری برای اکران فیلم تا پیش از افتتاح سینماها تجهیز شده و الان مردم از آن استفاده می‌کنند.

آماده همکاری در صدور مجوزها و حمایت‌های جانبی هستیم

معاون شهرداری ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سینما قدس توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود و طبق پروانه ملزم است دو طبقه را به سینما اختصاص دهد.

علی رضازاده بیان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم این مجموعه تا مهرماه سال آینده آماده بهره‌برداری باشد. برج هنر فعلاً در مرحله طراحی داخلی است، ما آماده همکاری در صدور مجوزها و حمایت‌های جانبی هستیم، اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در صنعت سینما برای بخش خصوصی بازده اقتصادی بالایی ندارد و انگیزه‌ها کم است.

نبود زیرساخت تخصصی و عدم حمایت جدی از سینما در ایلام

یکی از فیلمسازان جوان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نبود زیرساخت تخصصی و عدم حمایت جدی بزرگترین مشکل در بخش سینما در استان است، سال‌هاست استان سالن سینما ندارد، یک سالن آمفی تئاتر در کنار ارشاد اسلامی شهرستان ایلام به سینما تبدیل شده که پاسخگوی نیازهای سینمایی نیست و حتی به هنر تئاتر هم لطمه زده است.

حمیدرضا ارجمندی اضافه کرد: از نظر تولید نیز، سینمای ایلام تقریباً متوقف شده و این یعنی آرزوهای نسل تازه فیلمسازان در حال خاموش شدن است.

وی عنوان کرد: برای نمونه، «برج هنر ایلام» ظرفیت ایجاد پردیس‌های سینمایی را دارد و می‌تواند تحولی بزرگ باشد؛ اما بیش از هشت سال است نیمه‌کاره رها شده است. تکمیل این پروژه، به‌خصوص با اراده مسئولان ارشد استان می‌تواند روح تازه‌ای در فضای فرهنگی استان بدمد.

ارجمندی بیان کرد: ایلام گنجینه‌ای از داستان‌ها و سوژه‌ها است، فرهنگ بومی غنی، هم زیستی اقوام، خاطرات ماندگار دفاع مقدس و بیش از سه هزار شهید والامقام، همه ظرفیت‌های بی‌بدیلی هستند که می‌توانند در سطح ملی و بین‌المللی بدرخشند.

وی گفت: حتی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه، از نبود سینما به‌عنوان یک خلأ جدی فرهنگی یاد کردند و نسبت به تبعات آن برای نسل جوان هشدار دادند. این حرف‌ها نشان می‌دهد دیگر جای بهانه نیست؛ وقت اقدام عملی است.

ایلام تنها شهر بزرگ کشور بدون سینماست. مردم سال‌هاست منتظر هستند چراغ پروژکتور در این شهر روشن شود، اما وعده‌ها پشت وعده‌ها خاک می‌خورند. شاید وقت آن رسیده است که مسئولان به‌جای پاس‌کاری، صندلی‌های خالی سالن سینما را پر از تماشاگرانی کنند که حقشان است قصه‌ها و رویاهایشان را بر پرده بزرگ ببینند.

ایلام اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که یا باید با تصمیم قاطع مدیران وارد فاز اجرای پروژه‌های معطل‌مانده شود، یا یک نسل از فیلمسازان و علاقه‌مندان به سینما را برای همیشه از دست بدهد. سخنان اخیر نماینده ولی‌فقیه و مطالبه رسمی هنرمندان، فشار اجتماعی را افزایش داده است و عملاً توپ در زمین مسئولان استانی است.