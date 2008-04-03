باید در روابط با هلند تجدیدنظر شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج فقه امروز خود با شاره به فیلم ضد اسلامی که توسط یکی از نمایندگان مجلس هلند ساخته شده، گفت: اینکه خیال شود یکی از نمایندگان مجلس هلند به تنهایی تصمیم گرفته فیلمی علیه پیغمبر اسلام و قرآن ساخته و منتشر کند، ساده‌ اندیشی است و به یقین دست‌هایی پشت پرده در کار است و دیگران نیز با سکوت و یا تشویق خود آن را تایید می‌کنند.



این مرجع تقلید اظهار داشت: پخش این فیلم غوغایی در جهان اسلام به پا کرده، زیرا در آن اهانت شدیدی نسبت به پیغمبر اکرم(ص) شده که مملو از دروغ، تهمت، افترا و اهانت به ساحت مقدس ایشان است.



وی ادامه داد: وقتی دلیل کار آنها را جویا می‌شویم، می‌گویند که ما آزادی داریم و این بخشی از آزادی ماست و کشورمان اصل آزادی را پذیرفته است در حالی که این آزادی که باعث آزار و اذیت بیش از یک میلیارد و 300 میلیون مردم جهان می‌شود، مذموم است.



آیت الله مکارم شیرازی سرچشمه این اقدامات را کینه و عداوت آنها نسبت به اسلام دانست و بیان داشت: دلیل کینه آنها این است که آنها اسلام را مزاحم منافع نامشروع خود می‌دانند زیرا آنها سالیان دراز به نام استعمار، خلق خدا را در نقاط مختلف دنیا عذاب دادند و وقتی دوران استعمار ظاهری تمام شد، سالیان دراز نیز با عنوان وابستگی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ثروت‌های آنها را غارت کردند و اکنون که مسلمانان دنیا بیدار شده‌اند و می‌گویند نمی‌خواهیم به این زورمداران دنیا باج بدهیم، ناراحت شده‌اند که منافعشان در خطر افتاده است.

وی عنوان کرد: مسلمانان نباید خیال کنند این کار یک نماینده مجلس کشور غربی است و باید بدانند این یک توطئه دنباله داری است که از کتاب آیات شیطانی آن مرد مرتد شروع شده و هر روز به نحوی خودش را نشان می‌دهد.



آیت الله مکارم شیرازی یادآور شد: همه مسلمانان، اعم از سران کشورهای اسلامی و سیاستمداران، نویسندگان، ‌تجار و توده‌های مردم باید به صورت حساب شده به مقابله با این توطئه برخیزند.