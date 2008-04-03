دولت دستورالعمل چگونگی و نحوه اداره شورای عالی کار را اصلاح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام پایگاه اطلاع‌ رسانی دولت وزرای عضو کارگروه وضع و اصلاح آیین نامه‌های قانون کار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (167) و ماده (170) قانون کار – مصوب 1369- و با رعایت تصویب نامه یاد شده، دستورالعمل چگونگی و نحوه اداره شورای عالی کار را اصلاح کردند.



براساس این دستورالعمل، اعضای شورای عالی کار بدین شرح تعیین شدند: وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان رئیس شورا، دونفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد، 3 نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)، با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان، 3 نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی)، با معرفی کانون عالی شورای اسلامی کار، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.



دراین اصلاحیه آمده است که جلسات عادی شورا هر ماه حداقل یک بار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل شده و در موارد ضروری، جلسات فوق العاده بنا به تشخیص رئیس شورا یا تقاضای 3نفر از اعضای شورا تشکیل خواهد شد.



طبق ماده 5 این دستورالعمل، اعضای شورای عالی کار مرکب از (11) نفر هستند و جلسات آن با حضور حداقل (7) نفر اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه در هر جلسه 2 نفر از گروه کارگر و 2 نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند.

این دستورالعمل به شورا اجازه می‌دهد تا درموارد ضروری وبه منظور انجام بررسی‌ها لازم نسبت به مسایلی که نیازبه کارشناسی دارد، اقدام به تشکیل کارگروههای تخصصی کند.



این تصویب نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید ریاست جمهوری رسیده و با شماره 737/ت 38220ک و مورخ 10/1/1387 از سوی دکتر پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.