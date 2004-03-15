به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، طلايي نيك با بيان اينكه مطابق قانون مجلس شوراي اسلامي بايد از طريق كميسيونهاي تخصصي برعملكرد دستگاههاي كشور نظارت كند، گفت: مذاكرات هسته اي از اموري نيست كه به دور از نظر و نظارت مجلس انجام شود و در خصوص تعهدات و توافقنامه هاي بين المللي مجلس بايد تصميم نهايي را بگيرد.



طلايي نيك با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي از آغاز مذاكرات هسته اي ايران درجهان قرارنگرفت، گفت: وقتي مجلس از ابتدا از روند مذاكرات بي اطلاع است چگونه مي تواند تصميم سرنوشت سازي را در اين باره اتخاذ كند.



وي افزود: گزارشهاي متناقض و ضدونقيضي درباره اجلاس اخير شوراي حكام و قطعنامه نهايي آژانس بين المللي انرژي اتمي به نمايندگان مي رسد و برخي آنرا موفق و برخي آن را ناكامي درمذاكرات مي دانند.



طلايي نيك مذاكرات مقامات ايران را اعتماد سازي يك جانبه توصيف كرد و گفت: دستگاه سياست خارجي پاسخگو نيست و به نظر مي رسد جايگاه برخي از دستگاهها در اين باره جابجا شده است و اميدواريم يك دستگاه پاسخگوي اين خوش بيني هاي غيرموجه باشد؟



محمدرضا خاتمي در پاسخ به تذكر آيين نامه اي طلايي نيك گفت: هيات رييسه به وظيفه خود عمل كرده و از مسئولان ذيربط در اين باره توضيحاتي را دريافت كرده است.



محمدرضا خاتمي گفت: آقاي طلايي نيك شما بدانيد حادثه جديدي رخ نداده است و اين برخوردها قابل پيش بيني بود و اميدواريم مسئولان ذيربط توضيح بدهند.

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