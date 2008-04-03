26 نفر در تصادفات نوروزی در استان مرکزی جان باختند

سرهنگ حجت الله آقایی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: تصادفات فوتی در ایام نوروز امسال در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه از مجموع فوتی ها، دو نفر در تصادفات درون شهری و ۲۴نفر در اثر تصادفات برون شهری فوت کردند عنوان کرد: در این مدت، ۱۴۳فقره تصادف جرحی در استان رخ داده که بر اثر آن ۲۱۶نفر مصدوم شدند و ۱۱۴فقره تصادفات خسارتی نیز به وقوع پیوسته است.
آقایی راد بیان داشت: علت اصلی تصادفات رخ داده در استان مرکزی را خستگی و خواب آلودگی رانندگان و واژگونی خودروها بوده است.
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