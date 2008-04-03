26 نفر در تصادفات نوروزی در استان مرکزی جان باختند

سرهنگ حجت ‌الله آقایی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: تصادفات فوتی در ایام نوروز امسال در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۲۰‬درصد کاهش یافته است.

وی‌ با اشاره به اینکه از مجموع فوتی ها، دو نفر در تصادفات درون شهری و ‪ ۲۴‬نفر در اثر تصادفات برون شهری فوت کردند عنوان کرد: در این مدت، ‪ ۱۴۳‬فقره تصادف جرحی در استان رخ داده که بر اثر آن ‪ ۲۱۶‬نفر مصدوم شدند و ‪ ۱۱۴‬فقره تصادفات خسارتی نیز به وقوع پیوسته است.

آقایی راد بیان داشت: علت اصلی تصادفات رخ داده در استان مرکزی را خستگی و خواب آلودگی رانندگان و واژگونی خودروها بوده است.