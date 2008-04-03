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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

26 نفر در تصادفات نوروزی در استان مرکزی جان باختند

26 نفر در تصادفات نوروزی در استان مرکزی جان باختند

اراک - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی‌انتظامی استان مرکزی گفت: از ‪ ۲۸‬اسفندماه ‪ ۸۶‬تا ‪ ۱۳‬فروردین ماه جاری، ‪ ۲۶‬نفر بر اثر ‪ ۱۷‬ حادثه رانندگی جان خود را در این استان از دست دادند.

سرهنگ حجت ‌الله آقایی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: تصادفات فوتی در ایام نوروز امسال در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۲۰‬درصد کاهش یافته است.

وی‌ با اشاره به اینکه از مجموع  فوتی ها، دو نفر در تصادفات درون شهری و ‪ ۲۴‬نفر در اثر تصادفات برون شهری فوت کردند عنوان کرد: در این مدت، ‪ ۱۴۳‬فقره تصادف جرحی در استان رخ داده که بر اثر آن ‪ ۲۱۶‬نفر مصدوم شدند و ‪ ۱۱۴‬فقره تصادفات خسارتی نیز به وقوع پیوسته است.

آقایی راد بیان داشت: علت اصلی تصادفات رخ داده در استان مرکزی را خستگی و خواب آلودگی رانندگان و واژگونی خودروها بوده است.

کد مطلب 659121

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