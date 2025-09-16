جای خالی صنایع دستی در سبدخرید خانوارهای اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مجالدین تاج، صبح سهشنبه نشست خبری اولین جشنواره سوغات اصفهان که در محل اتاق اصناف اصفهان برگزار شد با اشاره به اهمیت گردشگری در توسعه پایدار شهر اصفهان اظهار کرد: تجربه نشان داده توسعه صنعتی برای اصفهان جز آلودگی هوا و بحران کمآبی دستاوردی نداشته و تنها راه نجات اقتصاد این شهر رونق گردشگری و تقویت صنایع دستی است.
وی با قدردانی از نقش رسانهها در حمایت از فرهنگ و هنر اصفهان افزود: خبرنگاران همواره زبان گویای هنرمندان بودهاند و مشکلات این قشر را بازتاب دادهاند. امروز نیز با همراهی مسئولان استان و حامیان اصناف، نخستین جشنواره سوغات اصفهان شکل گرفته است.
رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به همزمانی این جشنواره با پویش «اصفهان برای ایران» گفت: از دهم شهریور تا دهم مهر بیش از ۱۰۰ رویداد فرهنگی و هنری در استان در حال برگزاری است که نقش مهمی در جذب گردشگر و معرفی ظرفیتهای اصفهان دارد.
وی بیان کرد: جشنواره سوغات برای نخستین بار سه رسته صنایع دستی، شیرینی و خوراکیهای سنتی و پوشاک را در کنار هم قرار داده تا گردشگران بتوانند محصولات بومی اصفهان را به عنوان یادگار با خود ببرند.
تاج ادامه داد: تاکنون ۲۵ حامی برای برگزاری این رویداد اعلام آمادگی کردهاند و نهادهایی چون استانداری، شهرداری، شورای شهر، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در کنار سایر دستگاههای دولتی در اجرای این جشنواره نقشآفرین هستند.
وی اضافه کرد: فروشگاههای متعددی در سطح شهر اصفهان برای عرضه محصولات جشنواره تجهیز شده و شهروندان میتوانند با خرید صنایع دستی و سوغات در این طرح مشارکت کنند. همچنین در روز نهم مهرماه مراسم اختتامیه همراه با قرعهکشی و اهدای جوایز نفیس برگزار خواهد شد.
وی هدف اصلی این جشنواره را تقویت اقتصاد هنرمندان و ایجاد تقاضا در بازار صنایع دستی دانست و گفت: متأسفانه صنایع دستی هنوز جایگاه شایستهای در سبد خرید خانوادهها ندارد، اما امیدواریم با برگزاری چنین رویدادهایی مردم بیش از گذشته به خرید این محصولات ترغیب شوند.
رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان در پایان از عموم شهروندان و گردشگران خواست با حضور در جشنواره و خرید سوغات اصفهان، هم از هنرمندان حمایت کنند و هم به تقویت اقتصاد فرهنگی شهر یاری رسانند.
برگزاری نخستین جشنواره سوغات اصفهان با هدف ترویج نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیتهای اصناف
محمد نمکیزاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند نشاط و امید است و جشنواره سوغات میتواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.
وی با اشاره به همکاری اتحادیههای صنایعدستی، گز و شیرینی و قند و پولکی اصفهان در برگزاری این جشنواره افزود: هدف اصلی از برپایی چنین رویدادهایی، معرفی ظرفیتهای بینظیر اصناف اصفهان در کنار تزریق شادی و انگیزه به جامعه است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان با تأکید بر نقش رسانهها در همراهی با اصناف و تقویت جریان نشاط اجتماعی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر به انعکاس اخبار امیدبخش و مثبت نیازمندیم و این رسالت مهم بر عهده رسانهها قرار دارد.
نمکیزاده با اشاره به تجربه موفق برگزاری جشنواره غذا در ماه گذشته خاطرنشان کرد: هرچند آن جشنواره در مقیاس کوچک و مدت زمان محدود برگزار شد، اما نشان داد که ظرفیتهای اصناف برای برگزاری رویدادهای مردمی بسیار گسترده است.
وی افزود: جشنواره سوغات اصفهان میتواند الگویی برای بازسازی سرمایه اجتماعی و افزایش همبستگی باشد و امیدواریم با همکاری اصناف و پشتیبانی رسانهها، زمینه تحقق این هدف فراهم شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان تأکید کرد: امروز بیش از هر چیز وظیفه داریم با برگزاری برنامههای شاد و امیدآفرین، نشاط را به خانوادهها و در نتیجه به جامعه تزریق کنیم.
نظر شما