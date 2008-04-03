برنامه بازیهای تیم ملی والیبال ایران اعلام شد / الجزایر اولین حریف

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی المپیک در منطقه آسیا از 11 خرداد در توکیو ژاپن و با حضور تیم های استرالیا، الجزایر، تایلند، کره جنوبی، ایتالیا، آرژانتین به همراه تیم ایران و میزبان آغاز می شود.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده تیم های استرالیا و تایلند برگزار کنند اولین بازی در روز نخست این رقابت ها هستند.

تیم ملی والیبال کشورمان هم در اولین روز به مصاف الجزایر می رود سپس به ترتیب با تیم های ژاپن، تایلند، آرژانتین، ایتالیا، کره جنوبی و استرالیا دیدار می کند.

برنامه کامل دیدارهای انتخابی المپیک در منطقه آسیا که تا 19 خرداد ماه ادامه دارد به این ترتیب است:

شنبه ( 11 خرداد)

* استرالیا - تایلند ( ساعت 11:05)

* کره جنوبی - آرژانتین ( ساعت 13)

* الجزایر - ایران ( ساعت 15:05 )

* ایتالیا - ژاپن ( ساعت 18)

یکشنبه ( 12 خرداد)

* تایلند - الجزایر ( ساعت 11:05)

* آرژانتین - استرالیا ( ساعت 13:05)

* ایتالیا - کره جنوبی ( ساعت 15:05)

* ژاپن - ایران (ساعت 18)

سه شنبه ( 14 خرداد)

* الجزایر - آرژانتین ( ساعت 11:35)

* استرالیا - ایتالیا ( ساعت 13:35)

* ایران - تایلند ( ساعت 15:35)

* کره جنوبی - ژاپن ( ساعت 18)

چهارشنبه ( 15 خرداد)

* آرژانتین - ایران ( ساعت 11:35)

* کره جنوبی - استرالیا (ساعت 13:35)

* ایتالیا - الجزایر (15:35)

* ژاپن - تایلند (ساعت 18:30)

جمعه (17 خرداد)

* تایلند - آرژانتین ( ساعت 11:35)

* ایران - ایتالیا ( ساعت 13:35)

* الجزایر - کره جنوبی ( ساعت 15:35)

* استرالیا - ژاپن ( ساعت 18:30)

شنبه ( 18 خرداد)

* کره جنوبی - ایران ( ساعت 11:05)

* استرالیا - الجزایر ( ساعت 13:05)

* ایتالیا - تایلند ( ساعت 15:05)

* ژاپن - آرژانتین ( ساعت 18)

یکشنبه ( 19 خرداد)

* تایلند - کره جنوبی ( ساعت 11:05)

* ایران - استرالیا ( ساعت 13:05)

* آرژانتین - ایتالیا ( ساعت 15:05)

* الجزایر - ژاپن ( ساعت 18)

قهرمان این مسابقات به همراه بهترین تیم آسیایی جواز حضور در پیکارهای المپیک 2008 پکن را به دست می آورند.

تاکنون تیم های روسیه، بلغارستان، صربستان، مصر، آمریکا، ونزوئلا به همراه چین به عنوان میزبان مسابقات المپیک 2008، حضور خود را در این رقابت ها قطعی کرده اند.