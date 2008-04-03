به گزارش خبر نگار مهر، سیروس میانجی، قبل امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محصول فرآوری شده این معدن سالانه 100 هزار تن کلر پتاسیم و 962 هزار تن باطله برداری است.

وی با اشاره به اینکه نحوه تصمیم‌ گیری در مورد این معدن با توجه به بزرگ بودن آن در دست هیئت دولت است، یادآور شد: پروانه بهره‌ برداری از این معدن به نام شرکت معدنی و صنعتی پر منگنات و پتاس ایران صادر شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان ادامه داد: پس از احداث کارخانجات فرآوری در معدن و زنجان، ماده معدنی کلر پتاسیم و سولفات پتاسیم با عیار 50 تا 60 درصد و به میزان 25 هزار تن روانه بازار خواهد شد.

میانجی درباره برآورد سرمایه ‌گذاری مورد نیاز این معدن ادامه داد: طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده، 395 میلیارد ریال سرمایه گذاری برای خرید ماشین‌ آلات و احداث واحدهای فرآوری در معدن و زنجان مورد نیاز است که با این سرمایه ‌گذاری زمینه اشتغال 121نفر فراهم می‌شود.

وی افزود: روش استخراج این معدن به صورت روباز پلکانی است که پس از احداث واحدهای آن به ترتیب در سال اول با 80 درصد ظرفیت، سال دوم با 90 درصد ظرفیت و در سال سوم با ظرفیت کامل خواهد بود.

میانجی، روش استخراج مواد در این معدن را "روباز پلکانی" عنوان کرد و افزود: پس‌ از احداث واحدهای فرآوری، به ترتیب در سال اول با 80 درصد ظرفیت، سال دوم با 90 درصد و در سال سوم به صورت کامل، توان تولید 75 درصد کائنیت و 25 درصد سیلونیت را خواهد داشت.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان بیان داشت: معدن نمک ایلجاق در 105کیلومتری زنجان و 45 کیلومتری سرچم قرار دارد و با توجه به وجود مواد معدنی پتاسیم جزء معادن کمیاب و تنها معدن بزرگ کشور در نوع خود است که بهره ‌برداری از آن سالانه 43 میلیارد ریال درآمدزایی خواهد داشت.