ایلام باید به عنوان قطب تولید عسل در کشور معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار صبح سه شنبه در اولین جشنواره ترویجی عسل گفت: استان ایلام با تنوع گیاهی بالا، ظرفیت تولید انواع عسل را دارد. اگر هزار نوع گیاه داشته باشیم، می‌توانیم هزار نوع عسل تولید کنیم.

وی افزود: از متولیان این جشنواره تشکر می‌کنم. ما شدیداً نیاز داریم که ایلام را به عنوان تولیدکننده عسل باکیفیت به دنیا معرفی کنیم، نه فقط به کشور.

امام جمعه ایلام اظهار کرد: عسل یکی از محصولات الهی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است. در سوره نحل، خداوند به زنبور عسل الهام کرده که خانه‌اش را در کوه‌ها و درختان بسازد و از میوه‌ها تغذیه کند. خروجی این فرآیند، نوشیدنی‌ای با رنگ‌های مختلف و خاصیت شفابخشی است.

وی گفت: طب سنتی نیز بر خواص دارویی عسل تأکید دارد. عسل از شکم زنبور خارج می‌شود و یکی از بهترین غذاهایی است که خداوند در شکم حیوانات قرار داده است؛ مانند شیر.

وی افزود: ما باید در بسته‌بندی و بازاریابی عسل دقت کنیم. در ایام اربعین، میلیون‌ها زائر به ایلام می‌آیند. اگر هر زائر دو کیلو عسل خریداری کند، بازار بزرگی برای استان ایجاد می‌شود.

امام جمعه ایلام تأکید کرد: اگر به زنبور عسل شکر داده می‌شود، باید درصد آن مشخص باشد. شفافیت در ترکیب و قیمت، شرط موفقیت در بازار جهانی است.

وی گفت: جوانان نباید فقط به دنبال استخدام دولتی باشند. با تغییر نگرش فرهنگی و توجه به ظرفیت‌های بومی، می‌توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.

وی در پایان اظهار کرد: زنبور عسل نماد بندگی و انتخاب بهترین‌هاست. ما نیز باید در مسیر بندگی خداوند، بهترین‌ها را برای جامعه فراهم کنیم. از مسئولان می‌خواهیم که از زنبورداران و تولیدکنندگان حمایت کنند تا مانعی در مسیر رشد اقتصادی استان وجود نداشته باشد.