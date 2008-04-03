حضور دوباره گونزالس در تهران درست نبود / حق الزحمه داوران زیاد نیست

مسعود عنایت با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پس از تعیین روز برگزاری بازی پرسپولیس - استقلال مکاتباتی با مسئولان دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال اسپانیا داشتم که داوری واجد شرایط را برای قضاوت این بازی به فدراسیون فوتبال کشورمان معرفی کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس مسئولان دپارتمان داوری اسپانیا اعلام کردند که هنوز اسامی داوران دیدارهای هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لالیگا که قرار است طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده (پنجم و ششم آوریل) برگزار شود را مشخص نکرده اند و به دنبال تعیین نه داور دیدارهای این هفته، یک داور و دو کمک داور را به فدراسیون فوتبال ایران معرفی خواهند کرد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشورمان اظهار داشت: پس از چند روز طی نمابری از سوی دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال اسپانیا اعلام شد که "ایتورالده گونزالس" که دربی رفت دو تیم استقلال و پرسپولیس را قضاوت کرده بود مجددا به تهران می آید تا شصت و چهارمین دیدار دو تیم را داوری کند.

وی افزود: با وجود اینکه تمایل داشتیم داوری دیگر بازی استقلال و پرسپولیس را قضاوت کند اما به دلیل عملکرد خوب تیم داوری اسپانیایی در بازی رفت دو تیم از خواسته خود چشم پوشی کردیم و موافقت کردیم که گونزالس همچون بازی رفت، دیدار روز پنجشنبه استقلال و پرسپولیس را هم داوری کند .

عنایت اظهار داشت: خود را آماده کرده بودیم که در تاریخ پانزدهم فروردین ماه قضاوت بازی یاد شده را به "ادواردو ایتورالده گونزالس" به همراه "روبرتو پرز دل پالامار" و "رافائل گوئررو آلونسو" بسپاریم که ایمیلی از فدراسیون فوتبال اسپانیا دریافت کردم مبنی براینکه سه داور دیگر به نام های "برناردینو گونزالس وازکوئز"، "پدرو بارسیا فرناندز" و "خوزه مانوئل فرناندز میراندا" به جای داوران یاد شده به تهران خواهند آمد.

وی با اشاره به سابقه روشن این سه داور در امر قضاوت دیدارهای بین المللی افزود: با وجود اینکه "ایتورالده گونزالس" و کمکهایش مورد تایید ما بودند اما از انتخاب جدید دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال اسپانیا استقبال کردیم زیرا چندان جالب نبود که بازی رفت و برگشت دو تیم را یک داور قضاوت کند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشورمان در ادامه از مشکلاتی که پیش روی این کمیته برای حضور داوران اسپانیایی در تهران به وجود آمده بود یاد کرد و گفت: با توجه به تعطیلات ایام عید با مشکلات زیادی برای تهیه روادید سفر جهت حضور تیم داوری اسپانیایی در تهران روبه رور شدیم که در نهایت با همکاری کنسول ایران در مارید توانستیم در فاصله 48 ساعت مانده به سفر داوران اسپانیایی به تهران این مشکلات را برطرف کنیم.

عنایت حضور داوران اسپانیایی در تهران را در راستای همکاری های دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال اسپانیا با کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشورمان عنوان کرد و گفت: مبلغ پرداختی ما به این تیم داوری طبق عرف فدراسیون جهانی فوتبال که برای داور روزی 500 دلار و برای کمک داوران روزی 350 دلار حق الزحمه درنظر گرفته است ما نیز بیش از این رقم به داوران اسپانیایی پرداخت نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: حق الزحمه قضاوت داوران خارجی در تهران چندان زیاد نیست تنها چیزی که در این بین هزینه ساز است بلیت سفر آنها به کشورمان که بالغ بر 5 هزار دلار هزینه در بر دارد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشورمان در ادامه از سوابق داوری "برناردینو گونزالس وازکوئز" یاد کرد و گفت: این داور 42 ساله، هفت سال سابقه قضاوت در لالیگا دارد و چهار است که جز داوران بین المللی فیفاست. او تاکنون بارها دربی های حساس شهر مادرید بین تیم های رئال و آتلتیکو، دربی شهر بارسلون بین بارسلوئنا و اسپانیا و دربی شهر سویل به بین تیم های رئال بتیس و سویا را قضاوت کرده است اما تجربه داوی بازی بزرگ رئال مادرید - بارسلونا را ندارد.