فرانسه سال آینده درباره حضور مجدد نظامی خود در ناتو تصمیم گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: پس از اتمام دوره ریاست خود در اتحادیه اروپا در 31 دسامبر، درباره حضور مجدد نظامی خود در ناتو تصمیم گیری می کنیم. پس از اتمام دوره ریاست در اتحادیه اروپا زمان آن فرا می رسد تا در این باره فکر کرده و تصمیم مناسبی در این ارتباط که آیا باید به طور کامل در ناتو حضور داشته باشیم، اتخاذ کنیم.

مقامات فرانسه اظهار امیدواری کرده اند که بازگشت نظامی فرانسه به ناتو در سال آینده و همزمان با شصتمین سال شکل گیری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی باشد.

بر اساس این گزارش، هر چند فرانسه در سال 1966 و در زمان ریاست جمهوری "دوگل" به حضور نظامی خود در ناتو پایان داد اما این کشور به طور کامل از این سازمان کناره گیری نکرد و در دهه 1990 در عملیات ناتو در بالکان و پس ازآن در عملیات ناتو در افغانستان شرکت کرد.

در حال حاضر نیز فرانسه در نظر دارد تا با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان حضور خود در این کشور را تقویت کند، این کشور هم اکنون یک هزار و 600 نیرو در افغانستان دارد که عمده این نیروها در کابل مستقر هستند.