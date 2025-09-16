به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در آخرین روزهای شهریور و با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس تعداد بازدیدکنندگان از ایران‌مال افزایش یافته است به گونه‌ای که پارکینگ ایرانمال ورود ۲۳ هزار خودرو را در جمعه ۲۱ شهریور به ثبت رسانده است.

رویدادهای بازگشت به مدرسه با کمک اسپانسرهای خارجی و برندهای داخلی در شهرکتاب، نشر ثالث، هنر رنگی و ایمان نوت بوک هم برای فروش اقلام دانش آموزی ترتیب یافته است. در این میان گروه‌های متعدد موسیقی تلاش کرده‌اند فضای ایران‌مال را برای دانش آموزان و خانواده‌هایشان شادتر کنند.

بسیاری فروشگاه‌ها هم با تخفیفات تا هفتاد درصدی جشنواره‌های فروش به راه انداخته‌اند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.