  1. بازار
  2. بازار
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۶

بازگشت به مدرسه در ایران‌مال

بازگشت به مدرسه در ایران‌مال

 در آخرین روزهای شهریور و با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، فروش اقلام دانش آموزی در ایرانمال داغ شده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در آخرین روزهای شهریور و با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس تعداد بازدیدکنندگان از ایران‌مال افزایش یافته است به گونه‌ای که پارکینگ ایرانمال ورود ۲۳ هزار خودرو را در جمعه ۲۱ شهریور به ثبت رسانده است.

بازگشت به مدرسه در ایران‌مال

رویدادهای بازگشت به مدرسه با کمک اسپانسرهای خارجی و برندهای داخلی در شهرکتاب، نشر ثالث، هنر رنگی و ایمان نوت بوک هم برای فروش اقلام دانش آموزی ترتیب یافته است. در این میان گروه‌های متعدد موسیقی تلاش کرده‌اند فضای ایران‌مال را برای دانش آموزان و خانواده‌هایشان شادتر کنند.

بازگشت به مدرسه در ایران‌مال

بسیاری فروشگاه‌ها هم با تخفیفات تا هفتاد درصدی جشنواره‌های فروش به راه انداخته‌اند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6591520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها