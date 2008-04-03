بازی ایران - آمریکا در ورزشگاه آزادی تهران

به گزارش خبرنگار مهر از محل ورزشگاه آزادی تهران، در حالی که کمتر از یکساعت به آغاز شصت و چهارمین دیدار سنتی استقلال و پرسپولیس باقی مانده است، هنوز ظرفیت این ورزشگاه تکمیل نشده است.

* شرکت واحد اتوبوسرانی با تدابیری ویژه به تعداد کافی اتوبوس در اختیار تماشاگران قرار داده و هواداران دو تیم برای جابجایی هیچ مشکلی ندارند.

* بازار سیاه بلیت فروشی امروز هم در ورزشگاه آزادی داغ بود و بلیت های این دیدار به چند برابر قیمت فروخته می شد. این در حالی بود که ماموران نیروی انتظامی تلاش بسیساری برای مبارزه با این پدیده شوم کردند.

* بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس به ترتیب ساعت 20/13 دقیقه و 45/13 دقیقه وارد ورزشگاه آزادی تهران شدند و در رختکن های خود مستقر شدند.

* به هنگام ورود بازیکنان پرسپولیس از تونل ورودی ورزشگاه که زیر جایگاه هواداران استقلال قرار دارد، تعدادی از هواداران آبی شعارهایی علیه قطبی و استیلی سر دادند.

* تیم داوری این دیدار ساعت 45/13 دقیقه به همراه مسعود عنایت رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با ورود به ورزشگاه از تورهای دروازه و زمین چمن بازدید کردند.

* اتومبیل ویژه حمل مصدومان در کنار زمین چمن ورزشگاه آزادی مستقر شده است.

* مسئولان ورزشگاه آزادی تهران تدابیر ویژه ای برای سرگرمی تماشاگران اندیشیده بودند که یکی از آنها پخش دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و آمریکا در مسابقات جام جهانی 1998 فرانسه بود که با برتری 2 بر1 ایران به پایان رسید. به هنگام پخش تصاویر احمدرضا عابدزاده، وی از سوی تماشاگران پرسپولیس مورد تشویق قرار می گرفت.