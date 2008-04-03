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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

شهرآورد 64 /

ترکیب تیم های استقلال و پرسپولیس مشخص شد

ترکیب تیم های استقلال و پرسپولیس مشخص شد

ترکیب یازده نفره تیم های استقلال و پرسپولیس برای دیدار امروز که در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود، اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه آزادی تهران، تیم فوتبال استقلال در دیدار امروز با ترکیب زیر به مصاف پرسپولیس خواهد رفت:
وحید طالبلو ، بیژن کوشکی ، پژمان منتظری ، امیرحسین صادقی ، مهدی امیر آبادی ، مهرداد پولادی، علیرضا منصوریان ، امیدروانخواه، مجتبی جباری ، محسن یوسفی و آرش برهانی.

تیم فوتبال پرسپولیس نیز با ترکیب  زیر به مصاف استقلال خواهد رفت:
حسن رودباریان ، شیث رضایی ، سپهرحیدری ، محمدنصرتی ، پژمان نوری ، کریم باقری ، حسین بادامکی ، عباس آقایی، علیرضا واحدی نیکبخت، حسین کعبی و محسن خلیلی.

این دیدار از ساعت 15 امروز در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود.

کد مطلب 659162

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