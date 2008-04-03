ترکیب تیم های استقلال و پرسپولیس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه آزادی تهران، تیم فوتبال استقلال در دیدار امروز با ترکیب زیر به مصاف پرسپولیس خواهد رفت:

وحید طالبلو ، بیژن کوشکی ، پژمان منتظری ، امیرحسین صادقی ، مهدی امیر آبادی ، مهرداد پولادی، علیرضا منصوریان ، امیدروانخواه، مجتبی جباری ، محسن یوسفی و آرش برهانی.

تیم فوتبال پرسپولیس نیز با ترکیب زیر به مصاف استقلال خواهد رفت:

حسن رودباریان ، شیث رضایی ، سپهرحیدری ، محمدنصرتی ، پژمان نوری ، کریم باقری ، حسین بادامکی ، عباس آقایی، علیرضا واحدی نیکبخت، حسین کعبی و محسن خلیلی.

این دیدار از ساعت 15 امروز در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود.