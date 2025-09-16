به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی در آئین افتتاح بیمارسرای مهدیه با قدردانی از تلاش‌های نیکوکاران و سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار کرد: ملت ایران از دیرباز با فرهنگ مهر، محبت، وقف و خدمت به هم‌نوع شناخته می‌شود و نقش خیرین در تمام نقاط کشور برجسته است.

وی با اشاره به خدمات مجموعه خیریه دارالایتام مهدیه و مرحوم حجازی افزود: ایجاد مراکزی مانند بیمارسرای مهدیه نه‌تنها دغدغه بیماران و خانواده‌هایشان را کاهش می‌دهد بلکه فشار روانی آنان را نیز کم می‌کند و باید در سطح استان توسعه یابد.

استاندار همدان سلامت را یکی از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: بسیاری از بیماری‌ها هزینه‌های سنگینی تحمیل می‌کنند که می‌تواند خانواده‌ها را به زیر خط فقر ببرد، به همین دلیل رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند که بیماران جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند.

ملانوری‌شمسی همچنین از فداکاری پزشکان و پرستارانی که باوجود فرصت فعالیت در مناطق بهتر، در استان ماندگار شده‌اند قدردانی کرد و یادآور شد: این روحیه ایثار، سرمایه‌ای گران‌بها برای جامعه است.

وی در ادامه با یاد از اقدام زنده‌یاد فلک‌دین در احداث همراه‌سرای بیمارستان بعثت، از بهره‌برداری قریب‌الوقوع این مرکز خبر داد و نقش آن را در حمایت از بیماران ارزشمند دانست.