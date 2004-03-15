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۲۵ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۴۷

معاون مالي و پشتيباني وزير آموزش و پرورش در گفتگو با " مهر " :

اگر بانكها نقدينگي داشته باشند ، همه فرهنگيان حقوق و عيدي خود را دريافت مي كنند

سرانجام در حالي كه فقط 4 روز به پايان سال باقي است ، معاون مالي و پشتيباني وزير آموزش و پرورش گفت : اعتبارات حقوق اسفند ماه و پاداش پايان سال فرهنگيان اختصاص يافته است و تمام فرهنگيان آن را دريافت كرده اند.

شهاب الدين غندالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : به دستور وزير دارايي در استان هايي كه با كمبود بودجه براي پرداخت حقوق معلمان رو به رو بودند ، حقوق اسفند ماه و پاداش پايان سال فرهنگيان از خزانه استان ها پرداخت شد.

وي اظهار كرد : چنانچه تعدادي از فرهنگيان  تا كنون حقوق اسفند ماه و پاداش پايان سال را دريافت نكرده اند به دليل كمبود نقدينگي در بانك است و مشكلي براي پرداخت حقوق اسفند ماه و پاداش پايان سال فرهنگيان وجود ندارد.

معاون مالي و پشتيباني وزير آموزش و پرورش گفت : سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنان ميزان اعتبارات اختصاص يافته به معوقه هاي فرهنگيان را اعلام نكرده است  و احتمال دارد پرداخت آن به سال آينده موكول شود .
کد مطلب 65917

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