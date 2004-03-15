اگر بانكها نقدينگي داشته باشند ، همه فرهنگيان حقوق و عيدي خود را دريافت مي كنند

شهاب الدين غندالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : به دستور وزير دارايي در استان هايي كه با كمبود بودجه براي پرداخت حقوق معلمان رو به رو بودند ، حقوق اسفند ماه و پاداش پايان سال فرهنگيان از خزانه استان ها پرداخت شد.

وي اظهار كرد : چنانچه تعدادي از فرهنگيان تا كنون حقوق اسفند ماه و پاداش پايان سال را دريافت نكرده اند به دليل كمبود نقدينگي در بانك است و مشكلي براي پرداخت حقوق اسفند ماه و پاداش پايان سال فرهنگيان وجود ندارد.

معاون مالي و پشتيباني وزير آموزش و پرورش گفت : سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنان ميزان اعتبارات اختصاص يافته به معوقه هاي فرهنگيان را اعلام نكرده است و احتمال دارد پرداخت آن به سال آينده موكول شود .