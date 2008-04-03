آمریکا از موافقت سران ناتو با استقرار سپر موشکی این کشور در اروپا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، موافقت سران ناتو با طرح سپر موشکی آمریکا قطعی است و کشورهای عضو این سازمان موافقت خود با این طرح را در بیانیه رسمی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که عصر امروز منتشر می شود اعلام می کنند.

این روزنامه اشاره ای به نام این مقامات آمریکایی نکرده، اما از قول آنها نوشته که رهبران ناتو علاوه بر موافقت با طرح سپر موشکی آمریکا با این نکته نیز موافقت کرده اند تا از روسیه بخواهند تا به مخالفت های خود با استقرار این سامانه در اروپای شرقی پایان دهد.

در همین رابطه روز گذشته نیز اعلام شد که "جرج بوش" رئیس جمهور آمریکا در سفر خود به روسیه در هفته آینده، موافقت نامه ای را درباره سپر موشکی با مقامات کرمیلن امضا خواهد کرد.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند که این مسئله با مخالفت روسیه روبرو شده است.

واشنگتن هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

آمریکا به تازگی پیشنهادهایی را درباره طرح سپرموشکی خود به روسیه ارائه کرده؛ هرچند که هنوز جزئیات بسته پیشنهادی آمریکا به روسیه درباره سپرموشکی منتشر نشده، اما گفته می شود که در این بسته پیشنهادی واشنگتن با نظارت مسکو بر سپر موشکی توسط افراد و تجهیزات نظامی موافقت کرده است.