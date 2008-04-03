نمایندگان باشگاههای پاریسن ژرمن و اندرلشت در ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تا لحظاتی دیگر مقابل هم صف آرایی می کنند و این در حالی است که نمایندگان پاریسن ژرمن و اندرلشت در ورزشگاه آزادی حضور یافته اند و اینگونه که گفته می شود بازی شیث رضایی از پرسپولیس و آرش برهانی از استقلال را زیر نظر خواهند گرفت.

* حبیب کاشانی و علی فتح اله زاده ، مدیران عامل دو تیم پرسپولیس و استقلال دقایقی پیش از دیدار، کنار زمین حضور یافتند که این موضوع باعث شد خبرنگاران و عکاسان بسیاری از این دو، گزارش و عکس تهیه کنند.

* هواداران استقلال در حرکتی جدید، هنگامی که از بلندگوی ورزشگاه اسامی بازیکنان پرسپولیس اعلام می شد، پشت خود را به زمین ورزشگاه کردند.

* فریده شجاعی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و حسن بیادی ، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در ورزشگاه حاضر هستند.

* تعداد محدودی از بانوان علاقمند که به نظر می رسد از بستگان افشین قطبی هستند در ورزشگاه حضور یافته اند و از نزدیک شهرآورد شصت و چهارم را نظاره می کنند.

* تیم داوری ساعت 30/14 برای گرم کردن وارد زمین چمن ورزشگاه آزادی شد.

* حمید خندان ، خواننده پاپ، پیش از شروع بازی چند ترانه اجرا کرد.

* کیانوش اعتمادی مقدم، مربی بدنساز تیم فوتبال استقلال، توسط عده ای تماشاگر نما مورد اصابت سنگ قرار گرفت و از ناحیه سر دچار آسیب دیدگی شد.