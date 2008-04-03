کت جادویی فیروز کریمی و حضور حجازی روی نیمکت / دسته گل نیکبخت برای استقلالی ها

به گزارش خبرنگار مهر از ورزشگاه آزادی، حضور حجازی روی نیمکت به سوژه ای مناسب برای عکاسان رسانه های ورزشی تبدیل شده بود.

* احمدرضا عابدزاده ، علی کفاشیان ، افشین پیروانی ، محمد مهدی نبی و عزیز محمدی از جمله تماشاگران ویژه این دیدار بودند.

* باشگاه پرسپولیس با نصب پلاکاردی سال نو را تبریک گفته بود.

* فیروز کریمی لباسی را برتن کرده بود که به گفته خودش کت شانسش است و هر بازی که لازم باشد این لباس را بر تن می کند. او از این کت به عنوان کت جادویی یاد کرد.

*علیرضا نیکبخت واحدی قبل ازشروع بازی با دسته گل به سمت نیمکت استقلال رفت وبا حجازی وسایر نیمکت نشینان دیده بوسی کرد. او دسته گلش را به فرهاد مجیدی تقدیم کرد.

* کادر فنی و نیمکت نشینان پرسپولیس به سمت نیمکت استقلال رفتند و با کادر فنی این تیم دیده بوسی کردند.

* فیروز کریمی و سایر بازیکنان استقلال نیز به سمت نیمکت استقلال رفتند.