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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۳۴

ابراز تمایل چین مایل برای ایفای نقش در روند صلح خاورمیانه

نخست وزیر چین از تمایل کشورش برای ادامه ایفای نقش در روند صلح خاورمیانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ملی چین، "ون جیا بائو" امروز پنجشنبه در پکن در دیدار با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات عربی متحده، گفت: چین به عنوان دوست صادق کشورهای عرب، مایل است همچنان نقش سازنده خود را در روند صلح خاورمیانه ایفا کند و با محکم تر ساختن روابط خود با شورای همکاری خلیج فارس، دستاوردهای جدیدی در تبادلات و همکاری های دوستانه با این شورا کسب کند.

همچنین در این دیدار شیخ محمد بن راشد آل مکتوم گفت: امارات قاطعانه از وحدت چین حمایت و با مداخله در امور داخلی چین مخالفت می کند .

وی با ابراز امیدواری به برگزاری موفقیت آمیز المپیک پکن، خواستار تسریع در روند همکاری شورای همکاری خلیج فارس با چین شد.

این مقام اماراتی همچنین اضافه کرد که کشورش  مایل است دروازه شورای همکاری خلیج فارس رو به چین باشد.

کد مطلب 659188

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