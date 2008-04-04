دفتر امور دینی ترکیه پخش فیلم "فتنه" را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ام اس ان بی سی، ترکیه نیز به صدای منتقدان فیلم موهن نماینده افراط‌ گرای پارلمان هلند که با هدف خدشه‌دار کردن چهره اسلام و ترویج انزجار نسبت به این دین پخش شده، ملحق شد.

دفتر امور دینی ترکیه طی یک بیانیه این فیلم را محکوم و آن را بخشی از تلاشهایی دانست که با هدف تروریست جلوه دادن مسلمانان و آسیب رساندن به احساسات آنها صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده: "فتنه" اهانت به قرآن و اسلام است و به انزجار، خشونت و تبعیض منتهی می‌شود.

در ادامه بیانیه دفتر امور دینی ترکیه آمده است: ما اعتقاد داریم مسلمانان با چنین اقداماتی که با هدف گسترش هراس از اسلام با بهره گیری از تولید فیلم مستند صورت می‌گیرند تحریک نمی‌شوند. ما باور داریم که مسلمانان از هر نوع رفتاری که به تنش و جدایی در جوامع منتهی شود دور می‌مانند.