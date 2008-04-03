عربستان 32 زندانی سابق گوانتانامو را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، این افراد دیروز (چهارشنبه) به طور مشروط یعنی با کفالت بستگان خود آزاد شدند.



آزادی این افراد درپی انجام تحقیقات و ارشاد آنها از سوی گروهی از کارشناسان علوم اسلامی، امنیتی و روانی در راستای بازپروری به منظور پیوستن دوباره به جامعه صورت گرفت.

الحیات افزود: هم اکنون 24 شهروند عربستانی دیگر بازگشته از زندان گوانتانامو درحال گذراندن دوره ارشادی و بازپروری خود هستند.



مسئولان عربستان تاکنون طی11 مرتبه درمجموع 117 شهروند خود را که در زندان گوانتانامو زندانی بودند، تحویل گرفته اند.

درهمین حال، کاتب الشمری از وکلای زندانیان گوانتانامو به خبرگزاری فرانسه گفت: 13 شهروند عربستان همچنان در این زندان به سر می برند.