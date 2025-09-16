انتخاب رشته کارشناسی علوم پزشکی دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۴ رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ شنبه ۲۹ شهریور ادامه خواهد داشت.

کلیه داوطلبان حاضر در جلسه رشته های تکنولوژی اتاق عمل ، بهداشت عمومی، مامایی می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر ۲۰ محل اقدام کنند.

نتایج انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی تا نیمه مهر اعلام خواهد شد.