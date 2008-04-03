فرار سپاهان از جمع مدعیان / پگاه 10 نفره ذوب آهن را شکست داد

به گزارش خبرنگارمهر، هفته بیست و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برترعصر امروز با انجام 7 دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در مهمترین دیدارها در شرایطی که پرسپولیس و استقلال در دربی شصت وچهارم به تساوی 1-1 دست یافتند، سپاهان با پیروزی 2 بر یک مقابل استقلال اهواز صدرنشینی خود را در جدول تثبیت کرد.

دراین دیدار که در ورزشگاه فولاد شهراصفهان برگزارشد، محمود کریمی وسید مهدی سید صالحی برای سپاهان گلزنی کردند تا سپاهان با کسب این پیروزی 46 امتیازی شود و به پیشتازی خود در رقابتهای لیگ برتر ادامه دهد.

در ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر، دیدارتیم های صباباتری و ملوان با برتری 3 بر صفر صبا باتری به پایان رسید . صباباتری با این پیروزی 42 امتیازی شد و با تفاضل گل 5 + پس از پرسپولیس در رده سوم جدول قرار گرفت.

در ورزشگاه انقلاب کرج ، سایپا مقابل شیرین فراز کرمانشاه به یک پیروزی پرگل دست یافت . در این دیدار سایپا با نتیجه 4-2 مقابل حریف قعرنشین خود به برتری رسید تا موقعیت خود را در میانه های جدول بهبود بخشد.

در ورزشگاه سردار جنگل رشت ، تیم پگاه گیلان دست بزرگی زد و با یک گل ذوب آهن اصفهان را شکست داد . پگاه که از دقیقه 52 با اخراج ابراهیمی 10 نفره شده بود با یک گل ذوب آهن را مغلوب کرد تا به موقعیت خود در انتهای جدول تاحدودی سرسامان دهد.

در ورزشگاه تختی آبادان، راه آهن با دو گل میزبان خود صنعت نفت آبادان را شکست داد تا نوار پیروزی های راه آهن پس از برکناری اکبر میثاقیان تداوم یابد.

در ورزشگاه ایران خودرو تیم مقاومت سپاسی نیز به نتیجه جالب توجهی دست یافت و با سه گل میزبان خود پیکان را شکست داد تا با جهشی سه پله ای با 38 امتیاز پس از استقلال به رده پنجم جدول صعود کند.

به این ترتیب در پایان هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر تیم سپاهان با 46 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و تیم پرسپولیس با 42 امتیاز و تفاضل گل 12+ در رده دوم ایستاد و صبا باتری با 42 امتیاز و تفاضل گل 5+ در رده سوم قرار گرفت.

تیم های استقلال و مقاومت سپاسی هم با 38 امتیاز و تفاضل گل رده های چهارم و پنجم را در اختیاردارند .