نگرفتن دو پنالتی برای پرسپولیس تصمیم عجیبی بود / باید پیروز می شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که پس از تساوی یک بریک امروز تیمش برابر استقلال با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: پرسپولیس امروز تمرکز لازم برای پیروزی را نداشت و با گل زودهنگامی که دریافت کرد، نتوانست به هدفش که کسب سه امتیاز است دست پیدا کند.

قطبی ادامه داد: با این حال پرسپولیس توانست واکنش خوبی به این گل داشته باشد و در فاصله دقیقه 4 تا 28 یکی از بهترین بازیهایش را به نمایش گذاشت و گل خورده را جبران کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از گل محسن خلیلی به عنوان یک گل بین المللی یاد کرد و خاطر نشان ساخت: کریم باقری در این صحنه بسیار استادانه عمل کرد و و موفق شد پاس خوبی را برای خلیلی ارسال کند که او هم در اوج خونسردی ضربه زیبایی را به توپ زد و بازی را به تساوی کشاند.

افشین قطبی به انتقاد از عملکرد داور اسپانیایی پرداخت و گفت: برای من عجیب و غریب بود که دو صحنه مشکوک پنالتی روی کعبی و نیکبخت واحدی را نگرفت. من معتقدم روی کعبی خطای پنالتی صورت گرفت اما داور به راحتی از این صحنه گذشت تا همین توپ در برگشت منجر به خطای باقری روی روانخواه و اخراج وی شد.

قطبی در پایان گفت: ما باید این بازی را با پیروزی پشت سرمی گذاشتیم چرا که به سه امتیاز آن نیاز داشتیم اما متاسفانه نتوانستیم به این مهم دست پیدا کنیم. با این حال هنوز فرصت زیادی تا پایان فصل داریم و می توانیم امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.