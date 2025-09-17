یک هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در ایلام وصول شد

عزیزالله عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سهمیه پیشبینیشده مالیاتی استان در سال ۱۴۰۳، مبلغ سه هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان بود که با همکاری مؤدیان و تلاش کارکنان، بیش از سه هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان وصول شد و تحقق ۱۰۳ درصدی اهداف را رقم زد.
وی افزود: ایلام تنها ۲۹ صدم درصد سهم در تأمین مالیات کشور دارد و از نظر رتبه، سیوهفتمین استان در میان ۴۱ ادارهکل امور مالیاتی است. بیش از ۶۰ درصد مالیات وصولی استان از سوی شرکتهای نفتی و گازی پرداخت میشود و سهم اصناف و مشاغل خرد کمتر از ۷ درصد است، بنابراین بار اصلی تأمین درآمدها بر دوش بنگاههای بزرگ اقتصادی است.
عباسپور با اشاره به اهمیت مالیات بر ارزش افزوده گفت: در سال گذشته ۷۸۸ میلیارد تومان از محل این مالیات بین شهرداریها، دهیاریها و نهادهای خدماتی توزیع شد که نسبت به سال قبل ۸۴ درصد افزایش داشته و به توسعه زیرساختهای شهری و روستایی کمک کرده است.
وی ادامه داد: روند مثبت وصول مالیات در سال جاری نیز تداوم یافته و در پنجماهه نخست امسال یک هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد رشد نشان میدهد. همچنین در همین مدت ۴۴۵ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده توزیع شده که رشدی ۱۲۵ درصدی را ثبت کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی ایلام در پایان با اشاره به افزایش نقش مالیات در اداره کشور اعلام کرد: سهم مالیات در بودجه عمومی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۵.۷ درصد به ۸.۳ درصد افزایش یافته که نشاندهنده تقویت مشارکت مردم در تأمین منابع عمومی و تثبیت جایگاه مالیات به عنوان ستون اصلی بودجه کشور است.
