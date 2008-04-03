تساوی استقلال و پرسپولیس راضی کننده نبود / جای داور ایرانی خالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: به نظر من دو تیم در این بازی فوتبال زیبا و قابل قبولی را به نمایش گذاشتند و این بازی یکی از معدود دیدارهایی بود که دو تیم بدون ترس از شکست بازی کردند.

وی افزود: ما در این دیدار به هر سه امتیاز بازی نیاز داشتیم و به همین خاطر از ابتدا با تفکر پیروزی وارد زمین شدیم اما نتوانستیم از موقعیت هایی که بدست آوردیم برای پیروزی استفاده کنیم.

کریمی در ادامه با تاکید بر اینکه هر دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتند خاطر نشان کرد: تصور می کنم در این دیدار هر دو تیم خالق صحنه های زیبایی بودند و برای رسیدن به پیروزی تلاش کردند اما به دلیل شرایط حساسی که در جدول رده بندی وجود دارد این تساوی برای هر دو تیم راضی کننده نبود ولی شرایط بازی نشان داد که این تساوی عادلانه بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز رضایت از عملکرد داور اسپانیایی این دیدار گفت: فکر می کنم او قضاوت خوبی داشت اما اعتقاد دارم ما در ایران داورانی داریم که بهتر از این داور اسپانیایی قضاوت می کنند و به نظر من جای داروان ایرانی در این بازی خالی بود.

فیروز کریمی در پایان به اخراج دو بازیکن از استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: بعد از اخراج باقری ما می توانستیم با افزایش حملات به گل برتری دست پیدا کنیم اما اخراج کوشکی برنامه هایمان را برهم ریخت و بر عملکرد دو تیم نیز تاثیر منفی گذاشت.