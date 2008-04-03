زخمی شدن سه نظامی هلندی در انفجاری در ولایت اروزگان افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است: چند بمب دست ساز در مسیر خودروی این سه نظامی در ولایت اروزگان منفجر و به زخمی شدن آنها و وارد شدن خسارت های زیادی به این خودرو منجر شد.

این بیانیه افزود: زخمی ها به بیمارستان قندهار منتقل شدند و وضعیت آنها خوب است.



براساس آمار وزارت دفاع هلند، 12 نظامی این کشور بر اثر انفجار چهار بمب دست ساز در طول یک هفته اخیر در افغانستان زخمی شده اند.

حدود 1600 نظامی هلندی درچارچوب نیروهای کمک کننده به برقراری امنیت در افغانستان (ایساف) در جنوب این کشور مستقر هستند.