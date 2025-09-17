کشف ارز قاچاق ۱۲۰ میلیارد ریالی در بیجار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطف‌الله دارابی اظهار کرد: در پی اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی شهرستان بیجار با اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی سواری حامل ارز قاچاق را در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی قضائی، خودروی مذکور را متوقف و در بازرسی از آن، مقدار ۱۰۰ هزار دلار و ۱۰ هزار یورو قاچاق کشف کردند.

سردار دارابی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ارزهای کشف‌شده را حدود ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق، خاطرنشان کرد: پلیس با مخلان اقتصادی که امنیت و آرامش جامعه را هدف قرار می‌دهند، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.