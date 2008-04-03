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۱۵ فروردین ۱۳۸۷، ۲۰:۳۶

واکنش به جوسازی غربی ها/

چین ادعای ارائه اطلاعات درباره ایران به آژانس را مغرضانه خواند

چین ادعای ارائه اطلاعات درباره ایران به آژانس را مغرضانه خواند

سخنگوی وزارت خارجه چین خبر مربوط به ارائه اطلاعات هسته ای ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط کشورش را ساختگی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های چین، "جیان یو"سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارشی را که مدعی شده است چین اخیرا اطلاعات مربوط به تلاش ایران جهت توسعه سلاح های هسته ای را به آژانس بین المللی انرژی هسته ای ارایه داده، صد درصد ساختگی و مغرضانه دانست.

روز گذشته برخی خبرگزاری ها به نقل از دیپلماتهایی که نام "جان بولتون" سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل نیز در آن بود، مدعی شدند که چین اطلاعاتی را در خصوص موضوع هسته ای ایران به آژانس ارائه کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین با بی اساس خواندن این خبریادآورشد: موضع چین در مسئله هسته ای ایران از آغاز تا به حال یکسان بوده است. پکن همواره طرفدار آن است که مسئله هسته ای ایران از طریق مذاکرات دیپلماتیک و به طور صلح آمیز حل شود.

وی افزود: در شرایط کنونی ، چین عقیده دارد که طرف های ذی ربط باید خلاقیت خود را به حد کافی شکوفا ساخته و با نشان دادن انعطاف، فعالانه در پی روش مطلوبی برای حل همه جانبه و درازمدت مسئله هسته ای ایران باشند.

وی در پایان به تمایل کشورش برای ایفای نقش و تلاشی سازنده برای حل موضوع هسته ای ایران به شیوه ای مسالمت آمیز اشاره کرد.

کد مطلب 659271

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