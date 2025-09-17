یک سارق از ۱۴ خودرو در نجف آباد سرقت کرد

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان نجف آباد، پی گیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با انجام تحقیقات دقیق و بررسی‌های تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی و این فرد را در یک عملیات هماهنگ در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد تصریح کرد: سارق در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۴ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو اعتراف که پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.