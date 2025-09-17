  1. استانها
  2. اصفهان
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

یک سارق از ۱۴ خودرو در نجف آباد سرقت کرد

یک سارق از ۱۴ خودرو در نجف آباد سرقت کرد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری سارق محتویات داخل خودرو با اعتراف به ۱۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان نجف آباد، پی گیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با انجام تحقیقات دقیق و بررسی‌های تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی و این فرد را در یک عملیات هماهنگ در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد تصریح کرد: سارق در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۴ فقره سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو اعتراف که پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6592777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها