به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پناهی عصر چهارشنبه در نشست مشترک خبری دومین رویداد ملی رشدآوند، با بیان اینکه سند تحول آموزش و پرورش یکی از قوی‌ترین و بیت‌الغزل اسناد بالادستی ما در آموزش رو پرورش محسوب می‌گردد، گفت: مقام معظم رهبری در تمامی سال‌های که این سند تصویب شده به تمام مسؤولین وزارتخانه تاکید کرده‌اند که نسبت به سند حساسیت داشته باشند و آن را اجرایی کند.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش تلاش خود را برای اجرایی شدن این سند کرده اما تحقیقات نشان داده که توفیق چندانی در دستیابی به اهداف این سند به دست نیاورده‌ایم و تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان اظهار کرد: یکی از دلایل مهم عدم اجرایی شدن سند تحول بنیادین این هست که در سند وظایف ذاتی دستگاه‌های دیگر را در اهداف سند قرار داده‌ایم اما دستگاه‌ها برای این اهداف آموزش و پرورش را تنها گذاشتند و ما مانده‌ایم و هزاران هدف کلی و جزئی.

وی ضمن ابراز امیدواری و تبریک به دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان که از معدود نهادهایی هستند که به کمک آموزش و پرورش آمده‌اند، خاطر نشان کرد: دفتر تبلیغات استان جشنواره‌ای با نام رویداد ملی رشدآوند رقم زده‌اند که در آن از تمامی افرادی که در عرصه تعلیم و تربیت مشغول و دغدغه‌مند هستند خواسته شده هرکس ایده‌ای دارد که می‌تواند به ارتقاء کیفیت تدریس کمک کند ثبت کند.

پناهی ادامه داد: تابحال حدود ۷۰۰ ایده در این زمینه دریافت کرده‌ایم که قرار هست داوری شوند و در همایش بزرگ شهدای دانشجو معلمان استان اصفهان در آذرماه تجلیل و به نفرات برتر جوایزی اهدا گردد.

وی در خصوص محورهای دومین رویداد ملی رشدآوند، بیان کرد: محورهای این رویداد عبارتند از: الگوهای تدریس با ۴۴۹ ایده، فناوری، هوش‌مصنوعی و یادگیری‌أثربخش با ۷۰ ایده، سیستم‌های ارزشیابی، با ۱۷ ایده، محیط خانواده و یادگیری اثربخش ۲۸ ایده، تعلیم و تربیت با ۴۰ ایده و سیستم تنبیه و تشویق با ۱۷ می‌باشد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان با بیان اینکه قرار است این اید ها در شبکه‌های مجازی و سامانه‌ها رایگان به مشارکت گذاشته شود تا هرکس مایل است از آن استفاده کند، تصریح کرد: این ایده‌ها می‌توانند یکی از زمینه‌های تحول آفرینی را در آموزش و پرورش پیاده کنند.

وی با اشاره به استقبال دفتر تبلیغات و آموزش‌وپرورش از ایده‌های متعدد، خاطرنشان کرد: ایده‌ها بزرهای نوآوری و محرک خلاقیت و نوآوری در میان افراد است و هیچ ایده‌ای بی‌ارزش نیست چرا که با می‌تواند بالفعل اجرایی گردد و یا زمینه‌سازی ایده‌های برتر بعدی را فراهم کند تا بتوانیم بسیاری از چالش‌ها را با آن حل کنیم.