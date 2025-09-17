به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران، اسامی داوران دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را اعلام کرد. در این هفته که روز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، تیم‌های خوزستانی فولاد و استقلال خوزستان در کانون توجه هواداران قرار دارند.

در دیدار نخست، استقلال خوزستان در اراک به مصاف آلومینیوم می‌رود. قضاوت این بازی به ایمان کهیش سپرده شده و سیدیعقوب حجتی، کوروش صارمی و حسین امیدی او را همراهی خواهند کرد. اسماعیل صفیری نیز به‌عنوان ناظر داوری این دیدار انتخاب شده است.

در دیگر دیدار مهم برای هواداران خوزستانی، فولاد خوزستان در خانه میزبان خیبر خرم‌آباد خواهد بود. سیدوحید کاظمی، داور باتجربه، قضاوت این دیدار را بر عهده دارد و محمدعلی پورمتقی، دانیال باشنده و مسعود حقیقی به‌عنوان کمک‌داوران در کنار او حضور دارند. همچنین، وحید زمانی با همراهی مهناز ذکایی مسئولیت داوری ویدئویی (VAR) را بر عهده خواهند داشت و حسین خانبان ناظر داوری این مسابقه است.