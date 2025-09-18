  1. استانها
  2. ایلام
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۴

رقابت ۱۳ هزار دانش‌آموز ایلامی در لیگ جت

رقابت ۱۳ هزار دانش‌آموز ایلامی در لیگ جت

ایلام - مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام از رقابت ۱۳ هزار دانش‌آموز ایلامی در لیگ جت با محوریت جهاد تبیین خبر داد.

ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از حضور در این لیگ، پاسخ به شبهات رایج در جامعه، معرفی دشمنان واقعی ملت ایران و تبیین چرایی شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در منطقه عنوان شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: در مراحل شهرستانی، حدود ۱۳ هزار دانش‌آموز شرکت کردند و اکنون ۲۸ گروه دو، سه و پنج نفره به مرحله استانی راه یافته‌اند. این گروه‌ها با ارائه‌های خود، مفاهیم جهاد تبیین را در سطح استان تبیین خواهند کرد.

وی ا اشاره به اهمیت بیان دستاوردهای انقلاب و نظام در جامعه، جهاد تبیین را مصداقی از «امر به معروف و نهی از منکر» دانست و بر لزوم تلاش در این مسیر تأکید کرد.

وی گفت: تیم‌ها و نفرات برتر این رقابت‌ها با هدف کادرسازی نیروهای متخصص در حوزه تبیین مسائل روز، به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

کد خبر 6593364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها