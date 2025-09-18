ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدف از حضور در این لیگ، پاسخ به شبهات رایج در جامعه، معرفی دشمنان واقعی ملت ایران و تبیین چرایی شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در منطقه عنوان شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: در مراحل شهرستانی، حدود ۱۳ هزار دانش‌آموز شرکت کردند و اکنون ۲۸ گروه دو، سه و پنج نفره به مرحله استانی راه یافته‌اند. این گروه‌ها با ارائه‌های خود، مفاهیم جهاد تبیین را در سطح استان تبیین خواهند کرد.

وی ا اشاره به اهمیت بیان دستاوردهای انقلاب و نظام در جامعه، جهاد تبیین را مصداقی از «امر به معروف و نهی از منکر» دانست و بر لزوم تلاش در این مسیر تأکید کرد.

وی گفت: تیم‌ها و نفرات برتر این رقابت‌ها با هدف کادرسازی نیروهای متخصص در حوزه تبیین مسائل روز، به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.