انجام غربالگری رایگان سرطان برای ۲ هزار بانوی ایلامی

رضا جوروند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بالای سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام، گفت: سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان است که سرطان سینه در میان زنان و سرطان دستگاه گوارش در میان مردان بیشترین شیوع را دارند.

وی افزود: با تشخیص به‌موقع می‌توان از ۳۵ تا ۵۰ درصد مرگ و میر ناشی از سرطان جلوگیری کرد. به همین دلیل، مرکز سلامت بنیاد برکت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام طرح غربالگری رایگان سرطان سینه و دستگاه گوارش را در مناطق حاشیه‌نشین شهر ایلام آغاز کرده است.

به گفته جوروند، این طرح هم‌اکنون در هشت مرکز از جمله کلینیک فجر و هفت مرکز دیگر در نقاط مختلف شهر اجرا می‌شود و حدود ۴۰ نفر از اعضای هیئت علمی گروه مامایی و پرستاری دانشگاه به طور روزانه در آن مشارکت دارند.

وی اظهار کرد: در صورت تشخیص مشکل، مراحل درمان در مراکز تخصصی به صورت رایگان انجام خواهد شد.

رئیس مرکز مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام تاکید کرد: در مجموع، ۲ هزار بانوی ساکن محلات حاشیه‌نشین شهر ایلام تحت غربالگری قرار می‌گیرند. این طرح در سه مرحله تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت و ضروری است جامعه هدف آن برای کاهش مرگ و میر در استان گسترش یابد.