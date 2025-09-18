تشرف وزیر تجارت پاکستان به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)

به گزارش خبرنگار مهر، کمال خان، وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان، با حضور در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در فضایی معنوی، در بخش‌های مختلف این بارگاه نورانی حضور یافت.

وی در این بازدید ضمن آشنایی با جایگاه و شخصیت حضرت معصومه (س) به عنوان بانوی کریمه اهل‌بیت (ع) و نقش ایشان در نشر معارف دینی، از صحن‌ها، شبستان‌ها و رواق‌های حرم مطهر نیز دیدن کرد.

وزیر پاکستانی همچنین در جریان این بازدید، توضیحاتی درباره تاریخچه آستان مقدس حضرت معصومه (س) و جلوه‌های معماری اسلامی ایرانی حرم دریافت کرد.

این سفر بخشی از برنامه‌های فرهنگی و رسمی سفر کمال خان به جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه و همچنین آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی کشورمان صورت گرفته است.