۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

۱۵ متهم متواری در اصفهان دستگیر شدند

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور در شهرستان، ۱۵ متهم متواری دستگیر و ۱۳ دستگاه وسیله نفلیه مسروقه کشف شد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور با هدف دستگیری متهمان متواری در سطح محلات هدف و جرم خیز شهرستان اجرایی شد.

وی گفت: در این رابطه مأموران انتظامی با انجام تحقیقات دقیق و میدانی موفق شدند ۱۵ نفر از محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب راشناسایی و در چند عملیات آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به کشف ۷ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در این طرح خاطر نشان کرد: افراد دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند.

