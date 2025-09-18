۱۵ متهم متواری در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور با هدف دستگیری متهمان متواری در سطح محلات هدف و جرم خیز شهرستان اجرایی شد.

وی گفت: در این رابطه مأموران انتظامی با انجام تحقیقات دقیق و میدانی موفق شدند ۱۵ نفر از محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب راشناسایی و در چند عملیات آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به کشف ۷ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در این طرح خاطر نشان کرد: افراد دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند.