پلمب دو واحد آلاینده صنعتی در تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جاوید پورنگ اظهار کرد در راستای مقابله با تخلفات واحدهای آلاینده و صیانت از حقوق مردم، دو واحد صنعتی که آلودگی شدیدی برای آب و خاک ایجاد می‌کردند، پلمب شدند.

وی ادامه داد: این تصمیم قضائی در جریان بازدید میدانی دادستان تاکستان که به همراه رئیس اداره محیط زیست، رئیس صنعت، معدن و تجارت و نماینده اداره منابع طبیعی از چند واحد صنعتی این شهرستان اتخاذ گردید و وضعیت واحدها از نظر ایجاد آلودگی در آب، خاک و هوا مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

پورنگ تصریح کرد: این واحدها شامل یک واحد تولید مواد شیمیایی و یک واحد بازیافت ضایعات فلزی هستند که علی رغم اینکه طی یکسال گذشته چندین بار تذکرات و اخطارهای محیط زیستی دریافت کرده بودند، اقدام لازم و مؤثری در جهت برطرف کردن آلاینده‌های خود انجام نداده بودند که در نهایت منجر به صدور دستور پلمپ آنها در بازدید امروز شد.

وی با تأکید بر جدیت دستگاه قضائی در برخورد با هرگونه تهدید علیه محیط زیست، اظهار کرد: صیانت از سلامت مردم و منابع طبیعی خط قرمز ماست و هیچ واحدی حق ندارد با فعالیت غیرقانونی، محیط زیست و زندگی شهروندان را به خطر بیندازد، چرا که دستگاه قضائی بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در پایان بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و اصلاح عملکرد واحدهای صنعتی تأکید کرد.