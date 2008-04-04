مخابرات لرستان به مسافران نوروزی خدمات اینترنت رایگان ارائه داد

محمد جعفر چنگایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: شرکت مخابرات لرستان در ایام نوروز پنج جایگاه ویژه و 25 دفتر ارتباطی در طول مسیر مسافران نوروزی برپا و اقدام به ارائه خدمات کرده است.

وی عنوان کرد: در طول تعطیلات نوروزی، این شرکت در قالب این دفاتر و جایگاه ها خدمات مخابراتی و اینترنت رایگان به مسافران نوروزی ارائه کرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان یادآور شد: همچنین در این ایام، نیروهای شرکت مخابرات استان با استقرار شیفتهای شبانه روزی و نصب چادر در مسیر مسافران نوروزی به ارائه خدمات پرداختند.

چنگایی خاطرنشان کرد: طرح نوروزی مخابرات لرستان مورد استقبال کم نظیر مسافران نوروزی قرار گرفت.