استاندار اصفهان: مساجد و بسیج، پرچمداران جنگ نرم و جبهه فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح جمعه در دیدار با ائمه جماعات و فرماندهان بسیج در گلستان شهدا، بر نقش حیاتی مساجد به عنوان پایگاه‌های اصلی هدایت و آگاهی‌بخشی در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: مسجد در تاریخ اسلام همواره مرکز هدایت، آگاهی‌بخشی و بسیج نیروهای مردمی بوده است و در انقلاب اسلامی نیز، مسجد خاستگاه اصلی حرکت‌های مردمی بود و جوانان از دل مساجد به پا خاستند.

استاندار اصفهان با اشاره به پیوند عمیق میان مسجد، امام جماعت و بسیج، افزود: امام جماعت به عنوان محور، مردم را گرد هم می‌آورد، پیام انقلاب و ولایت را تبیین می‌کند و جوانان را به مسیر ارزش‌ها هدایت می‌کند.

وی ادامه داد: بسیج نیز به عنوان بازوی امام جماعت، از دل همین مساجد شکل گرفته و با حضور جوانان مؤمن و تربیت‌یافته، هسته‌های مقاومت را تشکیل داده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: حضور بسیج در کنار امام جماعت، مساجد را از یک مرکز صرفاً عبادی به یک پایگاه قدرتمند فرهنگی تبدیل کرده است.

وی یادآور شد: بسیاری از شهدای والامقام دفاع مقدس، از پای منبرهای ائمه جماعات بصیر و از صفوف نماز جماعت، عازم جبهه‌ها شدند و در واقع، شهادت میوه شیرین پیوند مسجد و بسیج است و مسجد، مدرسه شهادت بود.

جمالی نژاد با تأکید بر لزوم تداوم این پیوند در عصر حاضر، گفت: امروز، مسجد، امام جماعت و بسیج می‌توانند با هم در جبهه فرهنگی و جنگ نرم، نقشی سرنوشت‌ساز ایفا کنند و فرهنگ شهادت همچنان چراغ راه جامعه است و شهادت تنها به معنای رفتن به جبهه نیست، بلکه ادامه همان مسیر ایثار در خدمت به مردم و دفاع از ارزش‌هاست.

وی مسجد را خاستگاه بسیج و امام جماعت را پرچمدار هدایت خواند و این ارکان را در کنار یکدیگر، حافظان و پیشبرندگان اهداف انقلاب اسلامی دانست.