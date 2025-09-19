امام جمعه ایلام: دفاع مقدس سند عزت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الهنور کریمیتبار در خطبههای نماز جمعه این هفته با گرامیداشت سالروز آغاز جنگ تحمیلی، دفاع مقدس را نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: ملت ایران با وحدت و رهبری ولایتفقیه حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن واگذار نکرد.
کریمیتبار با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره ماندگاری یاد و خاطره دفاع مقدس، گفت: در آغاز جنگ، ارتش به طور کامل سازماندهی نشده بود، سپاه تازه شکل گرفته و کشور با ضعفهای داخلی روبهرو بود، اما روحیه شهادتطلبی مردم همه نقشههای دشمن را بر هم زد.
خطیب جمعه ایلام با یادآوری تجربه ۱۲ روز نخست جنگ، وحدت ملی، رهبری، اخلاق و توان دفاعی را مؤلفههای بازدارندگی کشور برشمرد و گفت: امروز این عوامل مورد هدف جنگ نرم و عملیات روانی دشمن هستند و مردم باید در برابر فریب رسانهای هوشیار باشند.
حجت الاسلام کریمیتبار بر اهمیت شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزان تأکید کرد و افزود: معلمان نباید به دلیل دغدغههای معیشتی از انجام وظیفه تعلیم و تربیت بازبمانند و مدیران آموزش و پرورش باید افراد دلسوز و شایسته را بدون فشار واسطهها به کار گیرند.
امام جمعه ایلام، قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ را نشانه عزت و اقتدار ملت دانست و خواستار تداوم موفقیت در سایر رشتهها شد.
وی همچنین به ظرفیتهای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: جشنواره عسل نماد توان زنبورداران ایلام است، اما نبود اتحادیه فعال و برنامهریزی مناسب موجب ضرر تولیدکنندگان شده است.
