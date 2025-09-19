بازدید فرمانده کل ارتش از مرزهای مشترک ایران و افغانستان در تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه از پیشرفت طرح انسداد مرزهای شرقی کشور در شهرستان تایباد بازدید کرد. این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت امنیتی و دفاعی مرزهای مشترک با افغانستان انجام شد.
فرمانده کل ارتش در جریان این بازدید، ضمن قدردانی از تلاشهای نیروهای مسلح و مرزبانی، اظهار داشت: تلاشهای همه نیروهای مسلح و مرزبانی به منظور تأمین امنیت پایدار مرزهای کشور قابل توجه و قدردانی است.
امیر موسوی افزود: امروز با حضور میدانی در جریان پیشرفت فیزیکی این طرح امنیتی و دفاعی قرار گرفتم. در دو پایگاه مرزی نیروی زمینی ارتش و در جمع سربازان وظیفه و پایور حاضر شدم و از بخشهای مختلف عملیاتی و رفاهی این پایگاهها دیدن کردم. روحیه بالای مرزبانان ما ستودنی است.
طرح انسداد مرزهای شرق کشور به طول ۳۰۰ کیلومتر در استان خراسان رضوی، به صورت فیزیکی، الکترونیکی و اپتیکی توسط نیروی زمینی ارتش در حال اجراست. تاکنون بیش از ۱۳۵ کیلومتر از این طرح دیوارگذاری شده و شامل نصب دیوارهای پیشساخته بتنی، فنسکشی، سیم خاردار، ساخت برجکها و استحکامات نگهبانی، و همچنین بکارگیری دوربینها و سامانههای پایش هوشمند میشود.
جمهوری اسلامی ایران با کشور افغانستان ۹۴۵ کیلومتر مرز مشترک دارد که در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان واقع شده است. این طرح بخشی از تلاشهای گسترده نیروهای مسلح برای تقویت امنیت مرزها و مقابله با تهدیدات احتمالی است.
این بازدید در حالی انجام میشود که امنیت مرزهای شرقی کشور به دلیل شرایط منطقهای، از اهمیت ویژهای برخوردار است و نیروهای ارتش نقش کلیدی در حفظ و حراست از این مرزها ایفا میکنند.
