وضعیت تخصیص منابع به زنان و جوانان ناعادلانه است

به گزارش خبرنگار مهر، عالیه زمانی پیش از ظهر شنبه در جمع مدیران استان مازندران افزود: دولت باید تخصیص منابع را به‌گونه‌ای انجام دهد که سهم واقعی زنان در برنامه‌ها و بودجه‌های مختلف دیده شود و نیازهای آنان در زمینه‌های اشتغال، آموزش و کارآفرینی به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

زمانی افزود: مصارف دولت باید به‌گونه‌ای بازنگری شود که نیازهای واقعی زنان به‌ویژه در زمینه‌های اشتغال، آموزش و کارآفرینی دیده شود. تخصیص منابع باید متناسب با سهم و ظرفیت زنان در جامعه باشد.» وی همچنین اشاره کرد که رفتار نهادهای دولتی باید فراتر از انجام تکالیف اداری باشد و در جهت حفظ شأن و کرامت زنان تنظیم گردد.

لزوم اصلاح نگرش‌های ساختاری و واژگانی

زمانی به ضرورت اصلاح نگرش‌های ساختاری و واژگانی نسبت به زنان اشاره کرد و گفت: زنان مازندران هیچ‌گاه در قالب مردانه مدیریت نشده‌اند. اما باید واژگان و رویکردهای اداری را اصلاح کنیم تا کرامت و شخصیت زنان حفظ شود، به‌عنوان مثال، پیشنهاد داده‌ایم واژه‌ای جایگزین برای سرپرست خانوار پیدا کنیم که شایسته شخصیت زن ایرانی باشد.

زمانی در ادامه افزود: زنان ما با روحیه‌ای حسینی و تلاش مضاعف، نقشی کلیدی در اداره خانواده‌ها ایفا می‌کنند و شایسته احترام و اعتماد بیشتری هستند.

نماینده ساری در ادامه به وضعیت آموزشی و اشتغال بانوان در استان مازندران نیز اشاره کرد و گفت: مازندران بالاترین نرخ زنان تحصیل‌کرده کشور را دارد، اما متأسفانه به دلیل ضعف در آموزش‌های مهارتی، اشتغال پایدار برای زنان فراهم نشده است. ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای بانوان باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم شکاف‌های موجود در این زمینه را کاهش دهیم.

زمانی همچنین بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های مدیریتی و کارآفرینی زنان تأکید کرد و گفت: مازندران و گیلان از استان‌های پیر کشور هستند و در بسیاری از قوانین جمعیتی، نگاه مناسبی به ظرفیت‌های زنان وجود ندارد. باید از توانمندی‌های زنان در حوزه‌های مدیریتی، کارآفرینی و اصناف استفاده کنیم.