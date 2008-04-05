اصلاح طرح جامع مناطق آزاد کشور پس از 12 سال

محمدطاهر باقری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلاح طرح جامع مناطق آزاد کشور گفت: طرح جامع مناطق آزاد کشور برای تمامی مناطق آزاد در سال 73 تهیه شده ولی با گذشت 12 سال از تدوین آن نیازمند بازنگری است که در حال حاضر این کار در دست انجام است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: اصلاحیه طرح جامع مناطق آزاد کشور به نحوی خواهد بود که براساس نیازهای روز اقتصاد کشور این بازنگری صورت گیرد. به این معنا که طرح جدید بتواند خواسته های سرمایه گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را در راستای رونق و شکوفایی اقتصادی برآورده سازد.

به گفته وی، این اصلاحیه باید در شورای عالی مناطق آزاد که متشکل از ده وزیر و رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری و مسئولان برخی سازمانهای دست اندرکار است، به تصویب رسد.

باقری زاده محورهای اصلاحیه قانون مناطق آزاد را توسعه حاشیه دریاها نظیر کاربری های پیکره های مختلف و توسعه مناطق آزاد به لحاظ سطح دانست و تصریح کرد: این اصلاحیه قطعا به نفع مناطق آزاد کشور از جمله منطقه آزاد چابهار است.

وی در خصوص بودجه منطقه آزاد چابهار در سال 87 نیز خاطرنشان کرد: بودجه منطقه آزاد چابهار در سال جاری متشکل از دو نوع بودجه عمومی و درآمدهای منطقه است به نحوی که بودجه عمومی بسیار ناچیز و کمتر از 5/2 میلیارد تومان است اما منطقه آزاد چابهار باید درآمدزایی کرده و هزینه های خود را تامین کند.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار افزود: درآمدزایی این منطقه آزاد باید از طریق ترانزیت کالا، فروش یا اجاره زمین و خدمات ارائه شده به سرمایه گذاران و گردشگران باشد.

