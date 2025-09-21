  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۵:۳۰

مهار حریق در محدوده جنگل دشت شاد میامی؛ ۵ هکتار سوخت

میامی- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از مهار حریق در پنج هکتار جنگل دشت شاد کالپوش خبر داد و گفت: علت این حریق بی‌توجهی به اخطار روشن نکردن آتش بوده است.

علیرضا رهایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز شنبه یک فقره حریق پشت پاسگاه سر محیط بانی دشت پارک ملی گلستان به وقوع پیوست، ابراز داشت: وسعت این آتش سوزی پنج هکتار برآورد شده است.

وی افزود: با سه ساعت تلاش بی وقفه یگان حفاظت محیط زیست محیط بانی دشت شاد و مرکز اداری پارک ملی گلستان، یگان حفاظت منابع طبیعی کالپوش میامی، جوامع محلی، شورای اسلامی روستای دشت شاد، حریق بطور کامل مهار شد.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان در ادامه ابراز داشت: تعدادی درختچه‌های جنگلی و بوته‌ها و علف‌زارهای کف جنگل (ولیک، کندوس، آلوچک) در این حریق سوخت.

رهایی در ادامه تصریح کرد: علت این آتش سوزی بی توجهی به اخطارهای صادره پیرامون روشن نکردن آتش در جنگل بوده است.

وی افزود: از شهروندان انتظار می‌رود تا نسبت به محیط پیرامون خود حساس باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به منابع طبیعی و محیط زیست اطلاع دهند.

