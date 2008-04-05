صدرنشین متوقف شد / گلزنی مبعلی و کاظمیان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات از روز گذشته با برگزاری سه بازی آغاز شد که با پیروزی الظفره مقابل الشعب، توقف الشباب برابر الوحده و تساوی خانگی النصر مقابل الوصل همراه بود.

الشباب که پیش از برگزاری دیدارهای هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات با 32 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی بود، شب گذشته در خانه الوحده به میدان رفت و در حالیکه تا واپسین دقایق بازی با نتیجه 2 بریک از این تیم پیش بود، در نهایت تن به نتیجه تساوی 2 بر2 داد.

در این بازی ابتدا جواد کاظمیان در دقیقه 44 گلزنی کرد تا سبزپوشان الشباب نیمه نخست دیدار مقابل الوحده را با برتری یک برصفر پشت سربگذارند. با گذشته سه دقیقه از آغاز نیمه دوم این تیم الوحده بود که توسط توفیق عبدالرزاق موفق به زدن گل تساوی شد.

بازی با نتیجه تساوی یک بریک ادامه پیدا می کرد که ولید عباس بازیکن تیم الشباب با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا سبزپوشان دبی 33 دقیقه پایانی بازی را با یک بازیکن کمتر به کار ادامه دهد.

پس از اخراج بازیکن الشباب بازی روندی متعادل داشت تا اینکه ایمان مبعلی در دقیقه 90 موفق به زدن گل دوم الشباب شد. بازی با برتری 2 بریک الشباب رو به اتمام بود که اندری لوسیانو سیلوا گل تساوی بخش را برای الوحده به ثمر رساند و تقابل دو تیم با نتیجه تساوی 2 بر2 به اتمام رسید.

با این تساوی تیم الشباب کماکان با 33 امتیاز در رده نخست جدول رده بندی لیگ امارات باقی ماند و اختلاف خود با تیم دوم جدول رده بندی را به 5 امتیاز رساند.

در دیگر بازی روز گذشته جدال تیم های النصر و الوصل با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید. ولید مراد در دقیقه 5 النصر را پیش انداخت و با گل دقیقه 45 اولیویرا بازی به نتیجه تساوی یک بریک رسید.

دیروز همچنین تیم الظفره در یک بازی برتر شکست یک برصفر را به تیم الشعب تحمیل کرد. تک گل پیروزی بخش الظفره را در این بازی محمد سالم در دقیقه 62 به ثمر رساند.

هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات امروز با برگزاری سه بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

شنبه - 17/1/87

الامارات - الجزیره

الاهلی - حتا

العین - الشارجه

جدول رده بندی مسابقات فوتبال لبیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است:

1- الشباب 33 امتیاز

2- الجزیره 28 امتیاز- تفاضل گل 13+

3- الشارجه 28 امتیاز- تفاضل گل 4+

4- الشعب 26 امتیاز

5- الاهلی 25 امتیاز

6- العین 24 امتیاز

7- الوصل 22 امتیاز

8- النصر 21 امتیاز - تفاضل گل صفر

9- الظفره 21 امتیاز- تفاضل گل 4-

10- الوحده 14 امتیاز

11- حتا 13 امتیاز

12- الامارات 11 امتیاز