ثبت نام عمره مفرده بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی آغاز می شود

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی مذاکراتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته بناست به زودی و طی یک ماه آینده ثبت نام از بازنشستگان تامین اجتماعی را آغاز کنیم.

وی در ارتباط با سهمیه بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: وزیر رفاه از اختصاص 2 الی 3 هزار سهمیه عمره برای تامین اجتماعی خبر داده بود اما احتمال دارد در صورت عدم موافقت سازمان حج و زیارت این میزان به هزار سهمیه کاهش یابد.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز سهمیه ای برای بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص نیافت بنابراین تلاش خواهیم کرد تا میزان سهمیه وعده داده شده از سوی وزیر رفاه برای امسال محقق گردد.