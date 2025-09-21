کیفیت هوای قم در وضعیت «خطرناک» قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای شهر قم امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه، بنا بر اعلام اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، به عدد ۳۷۲ رسیده و در شرایط «خطرناک» قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، منشأ اصلی آلودگی امروز ذرات معلق PM10 بوده که غلظت آن‌ها به طور قابل توجهی از حد مجاز فراتر رفته است.

شرایط موجود می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت عموم به ویژه گروه‌های حساس به همراه داشته باشد.

سالمندان، کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی، ریوی و مبتلایان به آسم باید به طور جدی از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.

سایر شهروندان نیز توصیه می‌شود از فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز اجتناب کرده و در حد امکان ترددهای شهری خود را کاهش دهند.