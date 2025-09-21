مسابقات کشتی سنتی لوچو در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ساداتی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر حمایت از ورزش‌های بومی و ایجاد شور اجتماعی گفت: مسابقات کشتی سنتی لوچو جام «ایران مقتدر» به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور ۱۸۵ کشتی‌گیر برگزار شد که در پایان امیررضا صحرایی عنوان سرپهلوانی این دوره را به دست آورد.

وی اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور پرشور مردم و خانواده‌ها در روستای تیرکلا ساری برگزار شد و لحظاتی مفرح و پرنشاط برای اهالی منطقه به همراه داشت.

وی با بیان اینکه این مسابقات به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، افزود: ۱۸۵ کشتی‌گیر در پنج وزن به رقابت پرداختند که در پایان مهران خانلری، حسین عباس‌پور، حسین الیاسی، فرهاد فلاح‌نژاد و امیررضا صحرایی به مقام قهرمانی دست یافتند.

ساداتی ادامه داد: در بخش سرپهلوانی نیز امیررضا صحرایی با نمایش توانایی و مهارت مثال‌زدنی، عنوان پهلوان اول این دوره را کسب کرد.

مدیر تربیت‌بدنی سپاه ساری با اشاره به پیشینه تاریخی کشتی لوچو در مازندران گفت: این ورزش سنتی کهن، پس از فصل نشا در روستاها برگزار می‌شود و همواره نماد همبستگی، غیرت و پهلوانی مردم این دیار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تربیت‌بدنی سپاه ساری همواره پشتیبان ورزش و جوانان شهرستان است و هدف از برگزاری چنین رقابت‌هایی، تقویت شور و نشاط اجتماعی در میان جوانان، پیشکسوتان و خانواده‌هاست.